Nuovo atto di intimidazione a Corigliano, in provincia di Cosenza, nei confronti della sorella del tecnico del Marsiglia Gennaro Gattuso, Ida. La sua auto, un SUV Opel Grand Land, appena ricomprata dopo che era stata incendiata lo scorso 17 ottobre, è stata data ancora una volta alle fiamme da ignoti. Secondo Il Corriere, la vicenda sarebbe legata a un’antipatia per la signora Gattuso, definita da alcune come ‘irascibile’. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano che hanno avviato le indagini su questo secondo episodio criminale.