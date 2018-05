Dopo aver confermato l'acquisto ufficiale di Stefan de Vrij ai microfoni di Sky Sport (), il direttore sportivo dell', ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Premio Gentleman fra cui il nostro inviato Pasquale Guarro aggiungendo altri dettagli importanti sulle prossime mosse dell'Inter."Una partita secca che si gioca con un solo risultato ma è quello che volevano da iniziò stagione. Eravamo consapevoli dei nostri obiettivi abbiamo sempre saputo che avremmo dovuto lottare fino alla fine"."Rafinha e Cancelo? Non cambia nulla fra Champions League o Europa League perché incideranno sul prossimo bilancio. Invece abbiamo altri accordi con l’UEFA da raggiungere entro giugno"."Barrow? Seguiamo Barrow ma anche altri giovani"."Non accetto che si possa parlare di fallimento perché l’Inter è migliorata ed è una squadra all’altezza, i fallimenti vanno cercati da altre parti e non all’Inter"."Abbiamo giocatori che tutti ci dite di riscattare e un grande allenatore, una base per la prossima stagionenegli anni precedenti abbiamo cambiato spesso proprietà ed è accaduto solo a noi in Europa di cambiare così tanto".