Ancora Barcellona-Paris Saint-Germain: 7 anni dopo la remuntada

Federico Russo

Sarà ancora Barcellona Paris Saint-Germain, stavolta ai quarti di finale e non agli ottavi come nel 2017, stagione in cui è stata riscritta la storia: i blaugrana erano usciti sconfitti per 4-0 dal Parco dei Principi ma completarono una "remuntada" incredibile vincendo per 6-1 al Camp Nou grazie alla rete di Sergi Roberto al fotofinish. Ironia della sorte sulla panchina del Barcellona sedeva proprio Luis Enrique, ora tecnico del Paris Saint Germain, che farà quindi ritorno in Catalogna dopo il triplete della stagione 2014-2015 (Champions League, campionato e Coppa di Spagna). Il tecnico è stato l'ultimo ad aver vinto la Champions con i catalani, anche grazie al famigerato tridente MSN (Messi, Neymar Suarez), sicuramente uno dei più forti e completi della storia. Ora torna come avversario e vuole rilanciare i parigini, che rincorrono da anni la prima Champions League della loro storia.



COME ARRIVA IL PARIS - I parigini come spesso accade stanno dominando il campionato francese, trovandosi saldamente al comando con 56 punti a dieci punti di vantaggio sulla sorpresa Brest. In Champions League il cammino non è stato dei migliori: infatti , trovandosi nel girone con Milan Borussia Dortmund e Newcastle, un po' a sorpresa si sono qualificati come secondi, rischiando tra l'altro fino all'ultima giornata. Più agevole invece l'ottavo di finale contro la Real Sociedad (prima nel girone con Inter Benfica e Salisburgo) che ha visto i parigini vincere e convincere in entrambi i confronti con un Mbappé in grande spolvero.



COME ARRIVA IL BARCA - La stagione dei blaugrana sta alternando alti e bassi. In campionato la vittoria finale appare quasi una chimera, dal momento che si trovano al terzo posto della classifica con 61 punti a 8 punti dal Real Madrid capolista. Il cammino in Champions League è stato piuttosto "tranquillo", essendosi qualificata come prima nel girone con Porto Shakhtar Donetsk e Anversa, mentre agli ottavi dopo l'1-1 dell'andata al Maradona, il Barca ha sconfitto per 3-1 il Napoli di Calzona, mettendo in mostra due stelline: Cubarsì (al debutto nella massima competizione europea) e Lamine Yamal ormai fondamentale nello scacchiere di Xavi.



I PRECEDENTI - L'ultimo confronto come detto in precedenza è stato quello del 2016-2017, passato alla storia per la remuntada incredibile dei blaugrana. Non è stato pero l'unico che li ha visti protagonisti. Infatti nel 2014-2015 si sono affrontati quattro volte. Prima nella fase a gironi, in cui i parigini vinsero 3-2 all'andata con rete di Verratti tra gli altri, perdendo 3-1 al ritorno e permettendo al Barcellona di qualificarsi come prima del girone. Successivamente si risfidarono ai quarti di finale; anche in questo caso fu il Barcellona a qualificarsi alla fase successiva con un 5-1 di aggregate (1-3 all'andata, 2-0 al ritorno). I blaugrana hanno sconfitto i parigini quattro volte nelle ultime cinque sfide, dopo che precedentemente ne avevano vinta solamente una su sei, con tre pareggi. Quell'unico successo era però avvenuto nella finale di Coppa delle Coppe del 1997, quando il Barcellona vinse per1-0 con gol di Ronaldo. Invece la prima volta che le due squadre si sono affrontate nella massima competizione europea risale ai quarti di finale del 1994-1995 che aveva visto invece il Paris vincitore con un 3-2 complessivo.