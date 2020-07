Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha fatto il punto anche su tutte le più importanti operazioni di mercato in vista in Serie A, dando il suo punto di vista da addetto ai lavori.



ALLEGRI - "​Siccome è il top, il più bravo di tutti, lo vedo in una panchina di una big. Non me ne voglia Zidane, ma Max sarebbe perfetto per il Real Madrid. Ma lo consiglierei anche ai miei amici del Barcellona. Subito Allegri o De Zerbi fra qualche anno".



LAUTARO - "Resta all'Inter".



MILIK - "Alla Juve o all'estero? Dico estero".



ZANIOLO - "Fra Juve e Inter? Dico Juve".