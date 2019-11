Una reazione, quella di Romelu Lukaku, passata piuttosto in sordina (se non addirittura nemmeno percepita) da parte di chi ha guardato la partita da casa. Eppure, dietro a quelle due esultanze del belga - la prima al momento dell'assist per il primo gol di Lautaro Martinez e la seconda al momento del gol annullato con un dito portato all'orecchio - vi è una rivendicazione forte e una risposta decisa verso alcuni tifosi dello Slavia Praga che hanno preso di mira il gigante neroazzurro, ancora una volta, con cori razzisti.



ORA LA UEFA AGISCA - E' stato lo stesso Lukaku a chiarire le sue esultanze a fine partita ai microfoni di Esporte Interativo: "Ho già parlato di questi temi durante la mia ultima apparizione con la nazionale del Belgio: credo che sia ora che la UEFA intervenga in modo deciso su queste esternazioni razziste che avvengono all'interno degli stadi. Anche oggi è successo due volte nei miei confronti. Siamo nel 2019, tutti i club hanno diversi calciatori stranieri in squadra e fatti di questo tipo non devono succedere, prima di tutto perché non è un buon esempio per i bambini. Spero che la UEFA ora faccia qualcosa perché tutto lo stadio ha visto e sentito quello che è successo al momento del primo gol di Lautaro".