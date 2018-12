Oltre 1 milione e mezzo di like in neanche 14 ore. L'ultima foto postata da Emily Ratajkowski ha fatto il botto e come non avrebbe potuto essere così. La bellissima modella statunitense e nota tifosa della Juventus, ha infatti deliziato i suoi fan con una foto in topless in cui copre il suo decolleté soltanto con le mani. Fan in delirio e boom social da record! Eccola nella nostra gallery.