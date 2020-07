, già dellama comunque con una Champions ancora da disputare in maglia blaugrana. Svogliato e in panchina ieri nel ko catalano, il brasiliano exè stato pizzicato annoiato e intento a sbadigliare nel corso del match del Camp Nou. Con qualche tifoso che lo critica: "Atteggiamento vergognoso di Arthur, va bene che è già un giocatore della Juventus ma che sia un professionista, beh, quello a lui, la dote di essere un professionista, non è mai stato data" e qualcun altro, che invece, lo difende.Fuori dai piani del Barça, sarà un finale di stagione ancora lungo per il futuro juventino. Escluso, ancora una volta, da, il brasiliano ha messo insieme, nelle ultime 5 partite, 0 minuti. A differenza di, spesso utilizzato da Maurizioin bianconero.