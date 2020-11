Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa al termine della gara persa in casa per 0-2 contro il suo allievo gialloblù Ivan Juric, ha spiegato così la sconfitta: "Anche quella di stasera era un'ottima Atalanta prima del rigore, poi si è disunita ma fino a quel momento il Verona non era mai in area. In questo momento non riuciamo a concretizzarla, facciamo fatica, c'era un po' di stanchezza e poi qualche episodio. L’1- a 0 ha demoralizzato un po’, poi è dieventato più difficile, con i cambi ho cercato un po’ di freschezza che non è arrivata".



ASSENTI- "Miranchiuk, Malinovskyi e Pasalic stasera sarebbero stati alternative forti per qualcuno che era un po' affaticato, erano giocatori in grado di dare svolta alla gara".



INFERMERIA- “Gollini? Dobbiamo aspettare domani per capire meglio l'entità dell'infortunio. Forse recupereremo Malinovskyi ma è fermo da giorni, Pasalic ha la pubalgia".



POCO LUCIDI- "Dopo le soste nazionali abbiamo trovato un'altra condizione di squadra, con nuovi imprevisti a causa del Covid, nelle ultime due gare abbiamo creato senza mai fare gol, una cosa strana ma frutto della fatica. Ma è una questione solo fisica, mentalmente hanno dato tutto i ragazzi. Questa sera ci è mancata solo freschezza e lucidità in attacco”.