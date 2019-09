Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa al termine della gara dominata e vinta contro la Roma, ha il sorriso stampato in faccia: “La panchina in questo periodo conta molto, chi entra può dare un contributo determinante, soprattutto nei ruoli di attacco".



DUELLI- "Se io guardo solamente i numeri delle partite non ho la percezione né della gara né della prestazione dei giocatori, questa sera arrivavamo sicuramente prima, credo che abbiamo giocato abbastanza bene anche sul piano tecnico, tattico e atletico. Avevo visto che ultimamente la Roma aveva evidenziato di non voler lasciare solo due uomini centrali in difesa, un tentativo che avevo già visto fare".



AGGRESSIVITA'- "Credo che i movimenti di Malinovskyi, Ilicic e Gomez nelle pressioni alte siano stati determinanti, come il contributo di Kjaer su Dzeko, che ha una grande capacità sul gioco aereo".



RAZZISMO STADI- "Quando si entra in questo argomento è molto rischioso perché molta gente strumentalizza ma è un campo molto delicato. Credo che il razzismo è un male devastante che va da tutti debellato e combattuto, ma quello che è successo domenica a Parma è stato più un episodio di maleducazione e ignoranza che non si può associare al razzismo che è una cosa molto più seria. A me dà fastidio farci dare continuamente dei razzisti".



NO ALLA ROMA- "Non è stato un no ma una serie di episodi che si sono creati, per me andare via da Bergamo era un gesto impossibile da fare, di un'ingratitudine esagerata per tutto quello che Bergamo ha fatto nei miei confronti. Io sapevo già quale via prendere, anche se la Roma mi affascinava, ma adesso ci stiamo giocando la parte più importante della storia dell'Atalanta. Non abbiamo vinto ai punti, nel primo tempo abbiamo avuto delle buonissime opportunità, ma anche Dzeko si è avvicinato molto alla rete, per questo noi parliamo di prestazione, perché è quella che porta al risultato".



DINAMO ZAGABRIA- "Non aveva mai giocato a tre dietro, poi siamo arrivati noi e si sono schierati a tre. Noi questa sera però eravamo preparati in entrambe le situazioni".