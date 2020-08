Arrivano dichiarazioni di. In un'intervista concessa a Fox Sports, nella quale ha parlato anche del proprio futuro , l'attaccante argentino torna sul passaggio dal Napoli alla: "Ora con il coronavirus, posso tornare: se metto la mascherina, nessuno mi riconosce., alla fine sono scelte che si fanno in carriera per migliorare ed essere felici. Bisogna pensare a questo: quanti giocatori sono passati dal Boca al River? O dall'Inter al Milan, come capitato a Ronaldo il Fenomeno o allo stesso Pirlo. Oppure dal Barcellona al Real Madrid. È successo anche a mio padre. A Napoli stavo bene, ho fatto quel record di gol in campionato.".- Tormentone di questi giorni è il futuro di, che può lasciare iled è corteggiato dall'. Higuain parla così del connazionale: "Non so se lascerà il Barça. E' una situazione difficile e drammatica, solo lui può sapere cosa fare: spero che accada il meglio e che possa essere felice. Giocare con Messi e Cristiano Ronaldo? Condividono il fuoco interiore di voler restare nell'élite del calcio per così tanto tempo, non è facile. Negli ultimi quindici anni hanno vinto undici Palloni d'Oro e hanno dominato nell'ultimo decennio".