Intervistato da Radio Incontro Olympia il presidente del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni Malagò, ha parlato dello stato dell'opera per la ripartenza del calcio rimarcando come il CONI chieda un piano di riserva alla ripartenza.



PIANO B - "Non si può pensare che o il campionato parte e finisce oppure non si sappia cosa succede.O tutto o niente. Questa è la mia personale idea".



14 su 15 - "In Italia abbiamo circa 15 sport di squadra, dalla pallamano al football americano, dalla pallacanestro al pattinaggio a rotelle, dal rugby al calcio. 14 su 15 hanno fermato i campionati, 14 su 15 non hanno assegnato lo scudetto, 14 su 15 non hanno comminato le retrocessioni. Cito la situazione così com'è".



IL CALCIO - "E' rimasto il calcio perché è diverso, perché muove tanti interessi. Mi permetto, però, di dire che anche la Virtus Bologna avrebbe voluto vincere il campionato di basket o la Pro Recco quello di pallanuoto".