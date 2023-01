Sarà solo un’amichevole valevole per Riyadh Season Cup ma quando in campo ci sono da avversari Lionel Messi e Cristiano Ronaldo l’attesa è sempre tanta. Cristiano Ronaldo giocherà la prima partita in Arabia Saudita in una selezione mista formata dai miglior giocatori del suo club, l’Al-Nassr, e l’Al-Hilal, proprio contro il PSG. Partita segnata in quota per gli esperti, con la vittoria francese nettamente avanti a 1,26 - e scelta da oltre il 70% degli scommettitori – contro 7,60 della selezione saudita. Nel mezzo il pari fissato a 5,70. Visto la presenza dei due fenomeni in campo e la poca attenzione al risultato finale, i bookie si aspettano un match senza troppi tatticismi: favorito il Goal, a 1,45, sul No Goal visto a 2,43 volte la posta.