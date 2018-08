Anche su Calciopoli Luciano Moggi ha voluto dire la sua versione dei fatti puntando fortemente il dito sul Milan che a suo dire stava condizionando il sistema: "Calciopoli? Erano Galliani e Carraro le anime nere, non ci sono dubbi. Basta ascoltare le intercettazioni telefoniche per dedurre che Carraro controllava Bergamo. Galliani? Faccio un esempio: muore Papa Wojtyla sabato sera. Si doveva rinviare a lunedì. La partita fu posticipata di una settimana. Galliani, presidente della Lega, intercettato, chiama Costacurta e gli fa: "Abbiamo spostato di una settimana, così recuperiamo Kakà infortunato…”.



MEANI - "De Santis condannato? Fosse stato un nostro sodale, avrebbe chiamato l’ufficio inchieste e il Milan sarebbe finito in B. Se ricordi quella partita, De Santis negò un rigore alla Fiorentina e permise a quelli del Milan di menare. Noi zitti. La mattina dopo De Santis chiama Meani: “Hai visto, solo io riesco a non farli parlare quelli…”. Meani: “Te sei un amico, l’ho già detto a Galliani”.