Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport il centrocampista del Cagliari ma di proprietà dell'Inter, Radja Nainggolan è tornato a parlare anche della scelta di lasciare la Roma dando una frecciatina a Monchi.



L'ADDIO ALLA ROMA - "​Ero convinto che Di Francesco non mi voleva, d’accordo con Monchi. Poi, invece, mi ha chiamato alla Samp. “Ti voglio con me”, mi ha detto, “ci possiamo divertire”. Monchi? ​Si vede che il lavoro in Italia non gli è venuto bene. A Siviglia andava forte, Roma non era il suo mondo. Uno che va via dopo cinque mesi e due giorni dopo ha già firmato col Siviglia. ​Ero convinto di avere un buon rapporto con lui. Mi parlava confidenzialmente. Mi chiedeva: questo giocatore che ne pensi, quello come lo vedi?”.