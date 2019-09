Dopo le anticipazioni uscite nella giornata di ieri () arrivano altre dichiarazioni rilasciate daai microfoni di The Athletic. L'esterno croato, in prestito con diritto di riscatto dall'Inter alha svelato come è nata la trattativa in estate e quello che è il suo progetto per il futuro, escludendo un ritorno in nerazzurro."Stiamo parlando del Bayern, uno dei 5 migliori club al mondo. Ogni club ha diverse opzioni per ogni ruolo. Io non sono stata la prima scelta, è successo tutto molto velocemente"."Lo sanno tutti: dopo l'infortunio di Sané, il club ha contattato l'Inter e poi il mio agente. Ci ho pensato con la mia famiglia per una notte. Poi ho accettato".RISCATTO - "​Credo in me stesso e penso di poter convincere il club ad esercitare l'opzione di acquisto. È il mio desiderio e farò di tutto per renderlo possibile".