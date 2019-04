Acerbi risponde di nuovo. Stavolta l'immagine che diventa virale a fine partita è una maglia. Quella del difensore della Lazio, esposta da Kessié e Bakayoko di fronte a tutto lo stadio, come un trofeo di guerra. Frutto delle polemiche in settimana, che hanno incendiato il prepartita: le dichiarazioni di Acerbi, la risposta social di Bakayoko.



ACERBI RISPONDE - Stavolta tocca di nuovo ad Acerbi parlare su Instagram. Posta l'immagine della sua maglia in mano a Kessié, il gesto di irrisione, e commenta: "Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza".