Nuovo capitolo nella querelle tra il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer e l'agente di Paul Pogba Mino Raiola, che questa volta fa un passo indietro: "Non ho problemi con lui e siamo aperti a trattare il rinnovo con i Red Devils". Così Raiola spiazza le pretendenti al centrocampista francese, su tutte la Juventus, in un'intervista concessa a Sky Sports UK: "Non sapevo che il Man United avesse una partita, quindi non ho fatto apposta a twittare prima della gara. Probabilmente non è stato il miglior momento. Le mie parole sono state decontestualizzate e abusate. Se assumi un calciatore, non significa che tu lo possegga, che tu possa fare quello che vuoi con lui. Penso che Paul abbia sempre dimostrato grande dedizione al club e alla sua squadra. Ultimamente qualunque cosa succede intorno a Ole (Solskjaer, ndr) è sempre colpa mia. Del mancato arrivo per delle clausole non so nulla. Non ho niente contro Solskjaer al contrario. Sicuramente mi metterò in contatto con Ole. A lui auguro solo il meglio, perché augurare il meglio a lui è come augurare il meglio a Paul Pogba e a Jesse Lingard".



FUTURO POGBA - "Se vuole andare via dallo United? No. Per ora è allo United e ha un contratto. Le cose stanno così. Ma sì, c'è il calciomercato e ci sono cose che possono succedere durante il mercato. Non ci sono discorsi. Non ci stiamo concentrando su questo. Ma le persone non vogliono sentire questo, vogliono sentire qualcosa che non dico solo per creare confusione. Ribadisco, per ora è un giocatore del Man United che rispetta il suo contratto, le cose stanno così. Tutti sono preoccupati che Pogba se ne vada. Io non sono preoccupato che Pogba se ne vada. Forse ci sono colloqui tra me e il club per il rinnovo del contratto".