Nel corso della lunga intervista al Corriere dello Sport l'ex Premier, Matteo Renzi, ha parlato anche del ministro per lo Sport Spadafora in merito alla ripresa del campionato italiano: "Occorre accelerare la riaperture, anche il campionato deve ricominciare con le giuste modalità. Il calcio è un valore per l'Italia e significa normalità. Il suo protagonismo (di Spadafora ndr.) non è più tollerabile, non l'ho apprezzato quando ha sospeso improvvisamente Parma-Spal. Mettersi di traverso, bloccare i giocatori negli spogliatoi è stata una mossa incomprensibile e assurda. Oggi ci sono tutte le condizioni per ricominciare fidandosi della comunità scientifica".