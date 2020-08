Albano Laziale (Roma) c’è! Spettacolare, grazie! Buon pomeriggio Amici Pubblicato da Matteo Salvini su Giovedì 27 agosto 2020

. Sono queste le parole di Matteo(minuto 6.40 del video a fondo pagina) durantetrasmesso in diretta Facebook, tornando a parlare del suo processo per il caso Open Arms con l'accusa di plurimo sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito per 20 giorni lo sbarco di 164 migranti soccorsi dalla nave Ong spagnola nell'agosto del 2019.Salvini ha poi proseguito: "Sarò in tribunale a Catania per rispondere di quello che secondo loro è un reato e che per me invece è un diritto e un dovere di ogni cittadino italiano: difendere i confini, l'onore, le leggi di un Paese. In Italia si entra se si ha il permesso di entrare, altrimenti prendi il primo barcone e torni al Paese tuo, non ne abbiamo bisogno.".