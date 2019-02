Ancora Wanda Nara. L'agente e procuratrice di Mauro Icardi ha parlato un'altra volta del rapporto col marito e della situazione del centravanti dell'Inter, attualmente fuori per infortunio e lontano dai compagni, sulle pagine di Gente: "Non c'è nessuna crisi. Le storie che escono sono di persone con molta fantasia e molto poco da fare nella vita. Siamo veramente bravi e felici. Brozovic non lo conosco, non l'ho mai visto. E mio marito è Mauro Icardi, non so se mi spiego.... È molto difficile essere una donna in questo mondo, ma ho persone che mi rispettano. Alcuni inventano cose per destabilizzarmi. C'è movimento nel club, c'è un nuovo dirigente. Milano è come la mia seconda casa e tutti i miei figli sono italiani.