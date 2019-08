Nell'andata del playoff di Champions League pareggio dell'Apoel Nicosia contro l'Ajax, che tra una settimana, ad Amsterdam, ripartirà dallo 0-0 (senza lo squalificato Mazraoui, espulso per doppia ammonizione). Successo dello Slavia Praga 1-0 in casa del Cluj grazie a Masopust e al rigore parato da Kolar a Omrani. Vince anche il Bruges 1-0 in trasferta contro il Lask Linz: decide il rigore dopo 10 minuti di Vanaken.