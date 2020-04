Stando alle informazioni riportate dal quotidiano belga Derniere Huere, Samir Nasri è stato licenziato dall'Anderlecht per non aver reso noti i suoi spostamenti. L'ex centrocampista di Arsenal e Manchester City, infatti, è volato a Dubai e, a detta dei suoi agenti, non è riuscito a contattare la sua società per informarla, disposizione che è stata imposta a tutti i giocatori della squadra. Non è la prima volta che il francese finisce nei guai: durante la sua stagione al Siviglia, è stato squalificato per 18 mesi dopo essersi sottoposto ad un trattamento per via endovenosa in una clinica di Los Angeles.