Anderlecht, Simic: “Leao da pallone d’oro, ci siamo chiariti…”

37 minuti fa



L’ex difensore centrale del Milan Jan Carlo Simic, ora all’Anderlecht, racconta il suo passato in rossonero a Gazzetta.it: "Jovic, il mio miglior amico, e Rafa Leao. Merito... di un fallo. Mi allenavo con la prima squadra da un paio di settimane, era il mio primo anno. Durante una partitella falciai Rafa in modo brusco, lui si rialzò e mi disse qualcosa in italiano. All’epoca non capivo, così mi misi a ridere. Non la prese bene, poi ci siamo chiariti. Se Leao è da Pallone d’Oro? Sì. È un fenomeno. Il suo calcio parla per lui. Quando sono andato via mi ha detto che per me ci sarà sempre”.