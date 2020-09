L'Olympique Lione può lasciar partire Joachim Andersen. Il difensore danese, dopo essere rimasto in panchina una settimana fa contro il Nimes, non ha preso parte neanche alla partita di ieri contro il Lorient terminata 1-1.



Andersen è un obiettivo di mercato del Torino, è stato chiesto come rinforzo per la difesa direttamente dal tecnico Marco Giampaolo, che lo ha già allenato ai tempi della Sampdoria. La società granata sta ora cercando di convincere il club francese a cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.