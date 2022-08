L'ex difensore della Sampdoria Joachim Andersen ha avuto modo di far parlare di sé, suo malgrado, nelle ultime ore: ieri sera è stato protagonista di un duello rusticano in campo contro il centravanti del Liverpool Darwin Nunez, che ad un certo punto ha reagito con una testata solo accennata ma che è costata all'uruguayano l'espulsione diretta. Nelle ore successive alla partita, il danese ha subito una vera e propria gragnuola di minacce e offese dai tifosi dei Reds.



Il difensore ha scritto: "Ho ricevuto circa 3-400 messaggi come questi - e li mostra nelle schermate - Capisco che siete tifosi ma abbiate rispetto e smettete di fare i duri online. Spero che Instagram e la Premier League facciano qualcosa al riguardo".