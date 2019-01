Obiettivo di mercato di Inter e Juventus, Joachim Andersen è destinato, almeno per ora, a rimanere a Genova con la maglia della Sampdoria. Intervistato da b.t.dk il padre del difensore danese ha confermato di non avere fretta di lasciare il club blucerchiato nonostante le tante richieste arrivate per lui anche per questa sessione di mercato.



FUTURO - "È consapevole di giocare ogni weekend, e questo è molto importante. Lui mi ha detto che gli piacerebbe fare ancora una stagione a Genova. La Samp è una buona squadra, lui ama la città. Non ha fretta, crede fortemente di poter avere la carriera che si è immaginato. Grandi club che lo vorrebbero già adesso ce ne sono, non vedo perché non dovrebbe riuscire a gestire un eventuale cambiamento".