Joachim Andersen è pronto al rientro a Genova, dopo l'indimenticabile esperienza vissuta in queste due settimane. Il centrale della Sampdoria è stato infatti convocato per la prima volta con la Nazionale maggiore della Danimarca. Pur non essendo impiegato nelle due partite contro Kosovo e Svizzera, difficilmente scorderà questa nuova esperienza: "È stato emozionante e stimolante" ha confessato a bt.dk. "Devi conoscere molte nuove persone e all'inizio questa cosa ti può creare un po' di nervosismo. Penso che sia naturale. È un po' come quando si arriva su un nuovo posto di lavoro".



La sua esperienza con la Samp invece è stata decisamente positiva. "In questa stagione ho giocato tutte le partite. È letteralmente fantastico per me, e in più mi diverto molto a giocare. Sono in una grande squadra in cui sto benissimo, e pure la vita fuori dal campo è estremamente buona" ha spiegato Andersen. Logicamente c'è spazio anche per una battuta sul mercato, perchè le voci in merito ad un suo possibile trasferimento si sprecano coinvolgendo varie squadre, dalla Juventus all'Inter e al Milan passando per varie società inglesi: "Il calcio funziona così. Io mi limito a giocare senza pensare ad altro, ma il fatto che mi seguano grandi club è una cosa molto positiva per me. Continuerò a fare del mio meglio".