Presente agli allenamenti, ma non per allenarsi. Una specie di controsenso quello di Felipe Anderson, ma capita quando si tratta di partire: il brasiliano è arrivato a Formello, il centro sportivo biancoceleste, non è sceso sul terreno di gioco ma ne ha approfittato per salutare tutti.



MERCATO LAZIO - Con il West Ham è tutto fatto, è tempo di saluti: Felipe è arrivato intorno alle 5, ha firmato alcuni autografi, era già stato esentato dalla visite mediche di rito. Le svolgerà a Londra, dove volerà tra oggi e domani per chiudere con gli Hammers.