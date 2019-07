Andre Gomes, centrocampista reduce da una buona stagione all'Everton, ha parlato della sua esperienza in Inghilterra e al Barcellona: ''Barcellona? E' stata una grande esperienza, ho giocato lì per due anni e sono migliorato tanto. L'opportunità di arrivare all'Everton è stata davvero gradita, un nuovo inizio. La gente mi ha dato subito fiducia e mi sono trovato molto bene. E' stato un amore a prima vista e ho davvero apprezzato quello che i tifosi hanno fatto per me. Sono arrivato infortunato, quindi non è stato facile''.