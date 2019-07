Non è bastata una buona prova da attaccante nell'amichevole di lusso contro la Juventus a Nanchino a cambiare la situazione di Ivan Perisic. Antonio Conte ha promosso la prova sul campo del giocatore croato ma, dopo la pesante stroncatura nel ruolo di esterno tutta fascia contro il Manchester United, il destino appare segnato. Si cercherà una sistemazione, esattamente come per gli altri epurati del tecnico salentini, da Miranda a Borja Valero, fino a Politano, Nainggolan e Icardi. La novità di giornata è che la Premier League potrebbe non essere l'unica destinazione ipotizzabile per l'ex Wolfsburg, perché l'inaspettata piega presa dalla trattativa tra il Milan e il Monaco per André Silva potrebbe fornire un assist involontario proprio all'Inter.



L'ASSE COL MONACO - Sfumata un'operazione potenziale da 30 milioni di euro, ne può nascere una basata sulle medesime cifre e che l'asse tra il club nerazzurro e quello del Principato funzioni è comprovato dai fatti. Da Maicon nel 2006 a Jovetic in Ligue 1 nell'estate 2017, passando per il prestito di Keita nell'ultima stagione e le discussioni per Candreva, ne sono una dimostrazione. L'Inter valutava Perisic non meno di 50-60 milioni soltanto un'estate fa, negandolo al Manchester United di Mourinho, ma la necessità di fare cassa per le operazioni Dzeko e Lukaku (per il quale il croato potrebbe essere offerto come contropartita ai Red Devils) e rimanere in linea con i parametri del Fair Play Finanziario può imporre qualche sacrificio.



SENTENZA CONTE - "Perisic? Non faccio mai niente per caso. Ivan in questo sistema può giocare da punta, adesso bisognerà vedere anche negli altri test, come la prossima partita contro il Psg. Noi continueremo a fare questo tipo di valutazioni, anche perché è giusto farle. Faremo delle valutazioni sulla sua propensione a fare questo tipo di ruolo, sicuramente oggi sono soddisfatto della sua prestazione”. Così ha parlato Conte oggi in conferenza stampa. Bastone e carota, ma il futuro interista di Perisic rimane segnato.