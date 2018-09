André Silva ci ha messo pochissimo per ritrovarsi e cancellare la brutta stagione vissuta al Milan. Pronti, via e ha segnato una tripletta al Rayo Vallecano all'esordio in Liga; lunedì scorso, poi è arrivato il gol che ha condannato l'Italia nella sfida di Nations League contro il Portogallo, in cui è stato uno dei migliori in campo. Un momento positivo che rende felice anche la società andalusa, che pensa già al suo futuro.



'SPERIAMO DI RISCATTARLO' - Il portoghese si è infatti trasferito in Spagna in prestito con diritto di riscatto e il direttore sportivo del Siviglia, Joaquin Caparros, ha ammesso la volontà di attivare questa opzione. Ecco le sue parole, riportate da Estadio Deportivo: "Abbiamo un diritto di riscatto e speriamo di esercitarlo. Non importa la somma che dovremo pagare, il prezzo di un giocatore dipende dal suo rendimento".