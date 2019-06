Inizierà il 9 luglio la nuova stagione del Milan: a Milanello, infatti, Marco Giampaolo darà il via al nuovo corso rossonero. Ai nastri di partenza ci sarà anche Andrè Silva, tornato in Italia al termine dell'altalenante stagione in prestito al Siviglia. Dopo una buona partenza, condita da diversi gol, il portoghese è sparito nell'ombra, ostacolato anche da alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli impegni di Nations League con la Nazionale. Giampaolo, però, è pronto a riaccoglierlo e a dargli fiducia.



OBIETTIVO RILANCIO - L'idea del tecnico abruzzese, infatti, è quella di valutarlo in ritiro: nel corso dei primi giorni stagionali a Milanello, l'allenatore proverà André Silva da seconda punta, al fianco di Piatek, nel nuovo 4-3-1-2 rossonero. L'obiettivo è rivalutare il giocatore, pagato 40 milioni di euro due estati fa, rilanciandolo in un nuovo ruolo, con la speranza di costruire un tandem fatto di esplosività, freschezza e gioventù in coppia con il polacco. Per i rossoneri, però, Andrè Silva è tutt'altro che incedibile: si cerca - anche grazie alla regia di Jorge Mendes - una squadra in grado di mettere sul piatto una cifra che soddisfi la dirigenza milanista. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso da calciomercato.com, sarebbero arrivate due offerte dalla Turchia. Da una parte il Besiktas, che proprio oggi ha ceduto Babel al Galatasaray; dall'altra il Fenerbahce. La volontà del giocatore è quella di lasciare Milano, ma la Turchia non lo intriga. L'unica certezza, al momento, è che il 9 luglio André Silva sarà a Milanello: nel futuro, una stagione da seconda punta in rossonero o un nuovo addio.