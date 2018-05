Una finale di Coppa Italia in cui non prenderà posto dal primo minuto, soltanto 18 gare giocate da titolare in una stagione da oltre 50 partite. Troppo poco per un attaccante dalle grandi ambizioni europee come Andrè Silva che, tra l'altro, in estate si giocherà da titolare il Mondiale con il suo Portogallo. Il Milan, che nel corso della stagione si è più volte opposto al suo addio, ora sta invece iniziando a studiare insieme a Jorge Mendes la sua cessione.



SERVONO 30 MILIONI - Pagato 38 milioni di euro per strapparlo al Porto la scorsa estate, e con un contratto quinquennale firmato al momento del suo arrivo a Milano, la punta classe '95 incide ancora a bilancio per circa 30 milioni. Il Milan non può permettersi di far segnare una minusvalenza a bilancio e per questo, chiunque vorrà strapparlo ai rossoneri dovrà portare un'offerta che non scenda sotto quella cifra.



WOLVERHAMPTON E MONACO - Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una sistemazione e ha già avviato contatti con il Wolverhampton in cui sono tanti i calciatori che si avvalgono di lui come procuratore. Un club di fascia medio-bassa inglese non è però ad oggi la destinazione più gradita di Andrè Silva che, invece, preferirebbe un club che possa disputare le competizioni europee e, preferibilmente, la Champions League. In quest'ottica va registrato l'interesse del Monaco, destinazione più che gradita ad Andrè Silva, ma da cui difficilmente il Milan otterrà i 30 milioni richiesti. Fra dubbi e incertezze, il Mondiale di Russia potrebbe risolvere tanti dei problemi del Milan, con un'unica certezza: la separazione in estate è la soluzione più gradita a tutte le parti in causa