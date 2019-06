In forma e sorridente, al mare, nonostanteLa prima con la maglia del Milan, la seconda con quella del Siviglia, in prestito dai rossoneri. Prima le vacanze, poiRiscatto, come quello pattuito proprio dal Milan col Siviglia un’estate fa: 4 milioni per il prestito, 39 per l’acquisto a titolo definitivo. Il direttore sportivo degli andalusi Monchi, però, ha già deciso: rispedirà il portoghese a Milano. Pochi, decisamente pochi gli(32 dall’inizio, 7 da subentrato). Di questi, tra l’altro, André Silva ne ha realizzati 9 nel 2018 e solo 2 nel 2019, che lo ha visto protagonista per l’ultima volta in campo il 4 aprile. Poi, ufficialmente per un problema al tendine rotuleo che lo ha costretto a saltare anche la Nations League (vinta dal suo Portogallo). "Non fingo di essere infortunato, ho la coscienza a posto - dichiarava André Silva lo scorso 15 maggio -.".La sua avventura in Andalusia è terminata, ora il portoghese farà ritorno al Milan, doveIl tecnico lo valuterà durante i primi giorni di ritiro, ma l’acquisto dell'indiscusso leader d'attacco Piatek e la presenza di Cutrone in rosa spingono André Silva ancora alla porta di Milanello. Inutile nascondersi, il portoghese - pagato 38 milioni di euro due anni fa dal Porto -e lo sa anche il suo potentissimo procuratore, Jorge Mendes. L’idea comune è quella di trovare u, soprattutto in vista dell’Europeo 2020, in cui il suo Portogallo si presenterà da campione in carica. Tre su tutte le piste che Mendes ha sondato per il classe 1995:Difficile generare una plusvalenza, visto che con ammortamenti vari servirebbero, ma il Milan ci spera e​ confida nel lavoro di Jorge Mendes. A oggi, il futuro di André Silva è un vero e proprio rebus.