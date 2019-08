Una trasferta per mettere minuti nelle gambe, avvicinarsi al campionato e conoscere i nuovi acquisti. Il Milan vola a Pristina in Kosovo per l'amichevole contro il Feronikeli, per la prima volta con Rafael Leao: il centravanti portoghese, arrivato dal Lille, è stato convocato e avrà la possibilità, probabilmente a partita in corso, di cominciare a integrarsi negli schemi di Giampaolo. Conoscere i nuovi e chi finora non era ancora stato a disposizione per amichevoli come Lucas Paquetà, ma anche l'occasione di mettere in mostra chi è sempre al centro del mercato: André Silva su tutti.



IN VETRINA, ASPETTANDO MENDES - La buona prestazione contro il Manchester United nella International Champions Cup aveva spazzato via i dubbi sulle sue condizioni fisiche e sul problema al tendine rotuleo, meno grave e condizionante del previsto, e rilanciato il suo nome sul mercato dopo il fallimento della trattativa con il Monaco: Boban e Maldini cercano di chiudere una cessione importante per andare a piazzare un altro colpo (Correa sempre nel mirino) e il portoghese è in cima alla lista dei possibili partenti. La destinazione, però, resta un rebus. La trattativa con i monegaschi non si è riaperta, nonostante il forte gradimento di Jardim, e anche l'ultimo tentativo di inserire nei discorsi Pellegri non è andato a buon fine. Il Milan quindi aspetta le mosse di Jorge Mendes: il potente procuratore di Silva, che vanta tra i suoi assistiti anche Cristiano Ronaldo, è al lavoro per trovare una nuova soluzione e portare un'offerta che soddisfi le richieste dei rossoneri, almeno 25 milioni di euro. In attesa delle mosse di Mendes, il campo: il Milan vola in Kosovo, una nuova occasione di mettersi in mostra per André Silva.



