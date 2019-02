André Silva, attaccante del Milan in prestito al Siviglia, parla a la Gazzetta dello Sport anche del suo futuro: "Se dovessi decidere, andrei a giocare nella miglior squadra del mondo. Così come se mi dicono di scegliere tra titolare a Siviglia o al Milan senza giocare mai, la preferenza è scontata. Però sono in mezzo a due situazioni: qui sto bene e sono un giocatore del Milan. Non ci penso, altrimenti mi distraggo