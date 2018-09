A lezione dal maestro André Silva. Una doppietta d'autore ha annichilito il Real Madrid prima della ciliegina sulla torta messa da Ben Yedder per il 3-0 finale. Siviglia è ai piedi del portoghese, capocannoniere della Liga con 6 gol. Una notte da ricordare proprio nella giornata dove il Milan è stato alle prese con l'infortunio di Higuain e la condizione fisica non ottimale di Cutrone, beffardo il destino a volte.

LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Il Milan questa estate si è trovato quasi costretto ad assecondare i desideri di Silva, per motivi economici e tecnici. André voleva lasciare il club a tutti i costi, una volontà maturata durante il corso della stagione scorsa e rafforzata con l'arrivo di Higuain. Leonardo non è uno sprovveduto, aveva intravisto nell'attaccante potenzialità importanti e un possibile futuro di grande livello. Ma la volontà del giocatore è troppo importante in casi come questi e l'offerta del Siviglia non poteva essere depennata anche per il Fair Play finanziario.

35 MILIONI IN CASSA - Non tutti i mali vengono per nuocere. La super vena sotto porta del classe 1995 di Baguim do Monte fa sorridere il Milan. Il Siviglia è sempre più convinto di riscattare André Silva per 35 milioni, una cifra che farebbe registrare ai rossoneri una plusvalenza vicina ai 15 milioni di euro. Ecco perché, tutto sommato, l'affare ha fatto felici tutti.