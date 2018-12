Dopo il secondo posto nelalle spalle dell', lapesca ilnei sedicesimi di. Un'avversaria tosta per la formazione di Simone, che giocherà la gara d'andata il 14 in casa, mentre mercoledì 20 febbraio volerà al. La squadra andalusa è seconda in, in coabitazione con l'e a tre lunghezze dalla capolista. Nonostante le cessioni in estate di due perni come Lenglet e Nzonzi, dopo un primo periodo con più ombra che luci, il nuovo tecnico Pablo Machin è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. La svolta tra la quinta e la sesta giornata, quando il Siviglia ha espugnato con un netto 6-2 il campo del Levante, mentre una settimana più tardi è arrivato il. La squadra spagnola punta su una difesa molto solida con appena 16 reti in campionato in 16 incontri, mentre davanti funziona la coppia formata da l'ex Milan. Oltre al portoghese, negli andalusi c'è l'ex Romaa guidare la difesa, mentre Machin si affida alla qualità di, un passato in Italia rispettivamente con Palermo e Inter, in mezzo al campo. In avanti l'alternativa è Luis. Dall'altra partetorna a Siviglia a distanza di tre anni dal suo addio: per l'attaccante di Torre Annunziata esperienza molto deludente in Liga 4 reti in 15 presenze con la maglia del club andaluso nella seconda parte della stagione 2015/2016.Vaclik; Kjaer, Sergi Gomez, Carriço; Navas, Vazquez, Banega, Sarabia, Arana; Ben Yedder, André Silva. All. MachinUn gol ogni 162 minuti. L'impatto diha già convinto tutti a Siviglia. L'attaccante portoghese ha collezionato 8 reti e 1 assist, con il club che è sempre più intenzionato a riscattarlo per 38 milioni di euro dalAndré Silva ha già riscattato la deludente passata stagione con la maglia del club rossonero, rilanciandosi al Ramon Sanchez Pizjuan e tornando a far gol come ai tempi del Porto. Il classe 1995 compone una straordinaria coppia d'attacco con, autore di 7 reti e 5 assist in questo avvio di stagione.Dopo aver eliminato Ujpest, Zalgiris e Sigma Olomouc nei turni preliminari, il Siviglia è riuscito a conquistare il passaggio del turno ai sedicesimi solamente negli ultimi 90 minuti grazie al successo sul Krasnodar per 3-0. La formazione andalusa si è piazzata in vetta al raggruppamento, a pari punti con i russi ma davanti grazie agli scontri diretti, approfittando del mezzo passo falso dello Standard Liegi, che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell'Akhisarspor.Nessun precedente tra Lazio e Siviglia, che si affronteranno per la prima volta nella storia nelle competizioni europee.