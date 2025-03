Andrea Agnelli acquista la Juventus? Arriva la smentita di Exor, intanto il titolo in Borsa è in forte rialzo

AFP via Getty Images

Corrono a Piazza Affari le azioni della, sull'onda di una ridda di voci, che ipotizzano anche un possibile riassetto nell'azionariato, storicamente in mano alla famiglia Agnelli., attestandosi a 3,34 euro. Dallo scorso 2 febbraio hanno registrato un incremento del 43% circa, inanellando un vero e proprio rally, nonostante i recenti e deludenti risultati sportivi. Ovvero l'eliminazione da Champions League, Coppa Italia e di fatto dalla corsa per lo scudetto dopo la pesante sconfitta interna di domenica sera con l'Atalanta (a gennaio invece il club era uscito sconfitto dalla Final Four di Supercoppa italiana).

Sul mercato, in particolare, continuano a circolare, sempre secondo i rumor pronto a rilevare il club al fianco di altri partner. Al proposito, ma senza specificare quale potrebbe essere il loro eventuale ruolo, sono stati menzionati i nomi del colosso, fortemente impegnato sullo sport e anche sul calcio europeo, e del gigante delle criptovalute, socio di recente entrato nell'azionariato della Juventus con una quota arrivata all'8,2%.

, interpellata da Radiocor,. Già nel corso degli anni scorsi era stato chiesto al management di Exor se ci fosse la volontà di cedere la squadra, ma dai vertici erano arrivati segnali di vicinanza, a partire dai festeggiamenti per i 100 anni di proprietà da parte della famiglia Agnelli.In più, come si fa notare negli ambienti vicini alla Juventus, si legge su borsaitaliana.it, al di là di alcuni risultati deludenti, la squadra resta competitiva in campionato e nelle competizioni europee. Sta di fatto che nella seduta di oggi, e comunque nelle ultime settimane, il mercato sembra stuzzicato dai rumor sul possibile riassetto.