Andrea Agnelli acquista la Juventus? Il ruolo di Red Bull e Klopp, la posizione di John Elkann

, nel pieno di una bufera provocata dalla clamorosa sconfitta interna contro l'Atalanta che ha definitivamente fatto esplodere la contestazione dei tifosi contro squadra, allenatore e società,L'indiscrezione dell'ex caporedattore centrale di Raisport e oggi collaboratore de La Stampachiama in causa l'ex presidente, dimessosi insieme all'intero cda nel 2022 per effetto dell'inchiesta su plusvalenze e l'accusa di aver alterato i bilanci, e un partner – verosimilmente un fondo – disposto ad entrare nella scalata.Ieri il portale Dagospia e oggi Il Corriere dello Sport alimentano questa ipotesi, evidenziando come(con potere di voto al 78,9%)Per Testa,(già accostato nei mesi scorsi al Torino), che dallo scorso 1° gennaio – conclusa ufficiosamente la sua carriera da allenatore dopo l'addio al Liverpool – è diventato il responsabile del settore calcistico per la nota azienda produttrice di energy drink. Ma quanto vale attualmente la Juventus e sarebbe disposto John Elkann a privarsi “a cuor leggero” di uno degli storici e principali asset della famiglia Agnelli, a maggior ragione per rimetterlo nelle mani del cugino con cui i rapporti non sempre sono stati idilliaci?Sono contestualmente aumentati i ricavi, al netto delle plusvalenze da trasferimenti dei calciatori, e sono calate le spese, una delle voci che sta maggiormente a cuore all'ad Scanavino e al presidente Ferrero.Che, pur chiudendo con un disavanzo ben superiore ai 100 milioni di euro nelle ultime due finestre di mercato, hanno fallito tutti gli obiettivi stagionali, ad eccezione di una qualificazione alla prossima Champions League che diventa vitale per tanti motivi.Per Il Corriere dello Sport,Una cifra che Andrea Agnelli da solo non potrebbe affatto garantire, se non con l'ingresso sulla scena di un partner forte e attrezzato per un'operazione di queste dimensioni.che in Juventus sono Lindsell Train, la società di cryptovalute Tether (da qualche settimana) e il resto del flottante. Tecnicismi sui quali, al momento, è poco utile soffermarsi, ma che potrebbero tornare d'attualità se quelli che ad oggi sono solo rumors assumessero concretezza.