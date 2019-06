Intercettato fuori dagli studi della famiglia Della Valle dopo l'ufficialità della cessione della Fiorentina a Rocco Commisso, l'ex patron Andrea Della Valle ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com del closing: "Mi spiace lasciare un ricordo di questi 4-5 mesi non belli. Le cose sarebbero tante da dire. Oggi il mio stato d'animo mi fa dire il minimo necessario, che la Fiorentina mi rimarrà nel cuore perché è stata una parte importante della mia vita. ​Commisso ha grandi ambizioni, porterà nuova gioia alla città di Firenze. Ho tanti ricordi, in questi anni abbiamo vissuto tanti momenti belli. Ricordo soprattutto la vittoria di Anfield. Per il resto, non e' il momento di fare polemica".