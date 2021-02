Intervistato da La Nazione, il trequartista dello Spezia ed ex-Milan e Fiorentina, Riccardo Saponara, ha svelato anche alcuni dettagli sulla sua vita privata e, in particolare su Andrea Sasu, la sua bellissima compagna.



"Non mi piace sbattere in pubblico la mia vita privata, anche se poi si trova molto di essa sui media visto che sono un calciatore e la mia ragazza, Andreea, è una modella di alto livello". Seguitissima sui social ha oltre 144mila follower su Instagram in cui alterna momenti intimi con Saponara a scatti super sexy che tolgono il fiato e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.