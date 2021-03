Aurelio Andreazzoli, ex allenatore, tra le altre, di Roma, Empoli e Genoa, parla di Samir Handanovic, portiere dell'Inter, a Tuttosport: "L’ho conosciuto ad Udine ed era cazzuto, mi è sempre piaciuto. E’ uno dei migliori mediani del campionato italiano: ha le palle di prendere in mano il gioco in area di rigore, meglio di tanti altri in altre zone del campo".