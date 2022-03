L'allenatore, Aurelio, ha commentato così a Sky Sport il ko per 1-0 ottenuto a San Siro contro ilNon abbiamo scelto noi di essere passivi nel primo tempo. Volevamo essere noi stessi, però a volte dipende anche dagli avversari. Io ho chiesto un po' più di precisione in uscita ai miei calciatori perché secondo me siamo mancati proprio in quel punto lì. Potevamo ripartire bene, fraseggiare. Nel primo tempo siamo stati fallosi"."La parata di Maignan? Necessitavamo di un portiere normale in quella situazione, invece ci ha fatto una parata miracolosa. Onore a lui"."Noi cerchiamo di interpretarla sempre alla stessa maniera. Ad onor del vero, meriterebbero di cogliere le occasioni. Però ci sono tante occasioni vicine al raggiungimento del pieno, invece non riusciamo a coglierlo. Credo che la strada sia questa, prima o poi, non ci faremo assillare dal problema dalla vittoria, il risultato arriverà"."Se avete visto le partite non potete avere avuto la sensazione che la squadra non avesse fame, lotta sempre fino alla fine. Io non ho mai avuto la sensazione che sia una squadra che si chiami fuori. Riceviamo complimenti per quello che facciamo. Noi non abbiamo un livello tecnico e di esperienza alto, se non facciamo il massimo non possiamo presentarci nemmeno in campo. Se ci presentiamo e lasciamo il segno significa che proponiamo qualcosa".Poi in conferenza si è concentrato anche sui singoli, di cui tanti come Bajrami sono uomini mercato anche in chiave Milan."Ho sentito dire prima cheè stato il migliore in campo ed era con noi, così come Krunic.. Devono fare qualche progresso, qualche passo in avanti, ma io credo che il loro futuro sia più importante del palcoscenico di Empoli. Ma non solo loro due eh... Ce ne sono altri molto molto importanti"."La preoccupazione è per la squadra, non solo per lui. Vorrei che ne facesse uno tutte le domeniche, è un ragazzo che se lo merita... È migliorato molto: è tanto che è Pinamonti, ma è un ragazzo giovane".- "Ha sbagliato solo due passaggi. Ha personalità, interpretazione, kilometri fatti... Avrà fatto 12 km, per un play è tanta roba. Noi che osserviamo diciamo che è tanta roba. C'è anche altro".