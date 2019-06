Accordo trovato tra la Juventus e il Genoa per Cristian Romero, difensore acquistato dai bianconeri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il giocatore resterà in Liguria ancora una stagione. Oltre all'ex Belgrano, possibile conferma anche per Andrei Radu, portiere di proprietà dell'Inter che ha ammesso come continuerebbe volentieri l'avventura con il Grifone.