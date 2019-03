​Diciannove anni ancora da compiere, un futuro roseo davanti. Bianca Andreescu è la nuova stella del tennis mondiale, un'etichetta che si è meritata con il sorprendente successo nella finale di Indian Wells sulla tedesca Angelique Kerber, numero 8 del ranking e ottava testa di serie (ex numero 1 del mondo), schiantata 6-4, 3-6, 6-4 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Un enfant prodige di successo, con un segreto: la meditazione. La canadese di orgini rumena ha ammesso di farne ricorso, trovando grandi benefici: "Lo faccio tutti i giorni da quando ho 14 anni. Nulla di complicato: mi sveglio e la prima cosa che faccio è meditare. Credo mi aiuti davvero a cominciare al meglio la giornata. Non guardo il telefono, non mi lascio sopraffare dagli stimoli: è semplicemente (meditazione con) visualizzazione creativa. Mi prendo 15 minuti ogni mattina per entrare in connessione con il mio corpo e la mia mente. Molte persone lavorano sul fattore atletico, ma credo che il fattore mentale sia il più importante perché la mente controlla il corpo". Sono tanti gli esempi nel calcio di atleti che per trovare un equilibrio hanno scelto la vita della meditazione: tra questi due che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio, come Roberto Baggio e soprattutto Ryan Giggs, il quale non ha mai mai nascosto di aver trovato le forze di giocare fino a 40 anni grazie allo yoga, il centrocampista venezuelano del Torino Tomas Rincon e l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone.