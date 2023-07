In una domenica senza calcio giocato, ad eccezione degli Europei Under 21 ormai privi dell'Italia, ma con il calciomercato più vivo che mai, ci pensano Formula 1 e Superbike a soddisfare la sete di competizione degli sortivi. E quando si parla di motori, non possiamo non dedicare uno spazio alla bellissima Anet Mlcakova. Anet è una modella 25enne appassionata di mare, moda, motori e... deserto. Sul suo account Instagram seguitissimo, con 1 milione di followers, Anet posta una serie di bellissimi scatti, tanti dei quali la ritraggono in bikini mozzafiato durante le vacanze estive oppure in occasione di appuntamenti motoristici, come il recente Gran Premio di Monaco a Montecarlo. Segni particolari? Anet è la fidanzata di Niccolò Canepa, pilota motociclistico italiano, vincitore della Superstock 1000 FIM Cup nel 2007 e campione del mondo Endurance nel 2017.



