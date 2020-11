La nota cantante e modella polacca Aneta Sablik, in questi giorni impegnata in shooting fotografici tra le bellezze architettoniche di Parma, ha sfoggiato la casacca Crociata in posa dinnanzi la porta monumentale dello Stadio Ennio Tardini, nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs e poi in giro per la città.



La star polacca ha raggiunto l'apice della popolarità in Germania nel 2014 vincendo l'11a edizione del talent show Deutschland Sucht Den Superstar; con il singolo "The One" che ha vinto in Germania il Disco d'Oro. Bellezza unica, ve la mostriamo nella nostra gallery.