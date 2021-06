Angela Nasti, bellissima modella e influencer, non è solo la sorella meno famosa di Chiara Nasti, una delle ex di Nicolò Zaniolo. Anche Angela infatti non scherza in quanto a popolarità: su Instagram, ad esempio, il suo esercito è composto da bel 830 mila followers. Nata a Napoli, 22 anni, Angela sul suo profilo IG delizia i suoi fan con una serie di scatti da urlo. Un altro elemento che la accomuna alla sorella, è la passione per i calciatori, considerata la relazione con Kevin Bonifazi, difensore dell'Udinese in prestito dalla Spal.



