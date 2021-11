Angela Nasti, bellissima modella e influencer, non è solo la sorella meno famosa di Chiara Nasti, ex di Nicolò Zaniolo e attuale fidanzata di Mattia Zaccagni. Anche Angela infatti non scherza in quanto a popolarità: su Instagram, ad esempio, il suo esercito è composto da ben 817 mila followers. Nata a Napoli, 22 anni, Angela sul suo profilo IG delizia i suoi fan con una serie di scatti da urlo. Un altro elemento che la accomuna alla sorella, è la passione per i calciatori: anche lei è stata fidanzata con uno di loro, Kevin Bonifazi, 25enne difensore del Bologna. E' di pochi giorni fa l'annuncio, da parte di Angela, della fine della relazione: "Credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata. Colgo l'occasione per chiedervi di non informarmi più sulla sua vita poiché non fa più parte della mia".



